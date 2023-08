I gatti abbandonati nel cimitero di Lecce hanno bisogno di aiuto: parte la raccolta fondi

Parte la raccolta fondi lanciata dall'organizzazione di volontariato “Dacci una zampa OdV”, che si occupa di accudire e curare oltre trecento gatti presenti nel cimitero di Lecce. Nella conferenza stampa di questa mattina, i volontari hanno preso parola per sensibilizzare i presenti sulla questione: «Ce la stiamo mettendo tutta per garantire ai gatti di questa mastodontica colonia cibo, igiene, sterilizzazione e cure adeguate, ma sono anni che andiamo avanti esclusivamente con il nostro lavoro e con le nostre finanze, senza nemmeno un rimborso spese».

La richiesta d'aiuto dell'organizzazione

Sono ormai cinque anni che una decina persone, facenti parte dell'organizzazione “Dacci una zampa OdV”, forniscono un servizio alla comunità leccese, tutelando gli animali che sono stati abbandonati nel cimitero della città.

Il gruppo - composto per lo più da disoccupati, precari e studenti - parla delle difficoltà riscontrate: «Ce la stiamo mettendo tutta per garantire ai gatti di questa mastodontica colonia cibo, igiene, sterilizzazione e cure adeguate, ma sono anni che andiamo avanti esclusivamente con il nostro lavoro e con le nostre finanze, senza nemmeno un rimborso spese». Inoltre, nella conferenza stampa, sono state esposte le problematiche economiche riscontrate nel mantenimento della colonia di gatti: «Per riuscire a sfamarli e curarli occorrono quotidianamente circa un centinaio di euro al giorno, pertanto ci procacciamo le loro necessità partecipando alle collette alimentari nei negozi e grazie alle donazioni di cibo dai privati. Tutto ciò però non è mai sufficiente per una tale mole di gatti e, nonostante le nostre personali ristrettezze economiche, siamo costretti molto spesso ad integrare le spese di tasca nostra».

Il rifugio protetto dai rischi della strada

L'associazione di volontariato “Dacci una zampa OdV” offre anche un servizio di accalappiamento e gestisce un rifugio per gatti. Lo scopo di questa attività è quella di proteggere questi animali da ambienti in cui altrimenti non riuscirebbero a sopravvivere. I rischi della strada sono numerosi e l'organizzazione ha l'obbiettivo di accudirli per poi cercare una famiglia affidataria.

Come partecipare alla raccolta fondi

Per donare e partecipare alla raccolta fondi è possibile versare una somma di denaro tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:

Associazione “Dacci una Zampa OdV”

IBAN: IT56C0306909606100000179218

Causale: Erogazione liberale

Per ottenere ulteriori informazioni o collaborare con l'associazione è possibile chiamare il numero: +393701025121.