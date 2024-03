I gatti più belli d'Europa sfilano a Bari per il ​Mediterranean Winner Show

Un evento dedicato al mondo dei gatti. A Bari, il 16 e 17 marzo, arriveranno - presso la Fiera del Levante - tantissimi gatti di razze pregiate riconosciute dalla FIFe (Fédération Internationale Féline) per aggiudicarsi il titolo di Mediterranean Winner. Lo si legge in una nota dell'organizzazione.

All'evento, il Mediterranean Winner Show 2024, i felini saranno esaminati da una giuria internazionale nella giornata di sabato e i migliori soggetti potranno accedere al Best in Show di domenica 17 marzo: tutti i gatti nominati sfileranno sul palco e i più belli, a giudizio insindacabile dei giudici FIFe, saranno eletti Mediterranean Winner e potranno utilizzare il titolo anche per il loro pedigree (certificato di origine).