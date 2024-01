“Adotta una colonia felina”: un avviso pubblico per contribuire alla gestione dei gatti di colonia in città, come funziona

Nella città di Lecce, sono state censite circa 150 colonie feline, alcune delle quali, quelle più numerose, ospitano circa 40 gatti. La più grande e la più popolosa è quella che si trova all'interno del Cimitero Monumentale, dove vivono circa 250 felini.

Per venire incontro alle richieste avanzate e in considerazione del prezioso contributo fornito dai tutor di colonia e da tutti i volontari in termini di tutela del benessere animale, l'assessorato al randagismo pubblicherà da lunedì 15 gennaio l'avviso pubblico “Adotta una colonia felina” per la manifestazione di interesse a forme di supporto alle colonie feline comunali con sponsorizzazione dell'iniziativa tramite cartellonistica nei pressi delle colonie “adottate”.