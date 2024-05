Salento, cavallo sbranato dai lupi. L'allarme dei residenti

Torna l'allarme lupi nel Salento: questa volta ad avere la peggio è stato un cavallo bianco sbranato da un branco di lupi nelle campagne tra Depressa e Tricase.

I lupi pare siano entrati nella recinzione in cui era ricoverato il cavallo e lo hanno abbredito. A ritrovare l'animale senza vita sono stati i proprietari. «Non è la prima volta che ci troviamo davanti ad aggressioni da parte di lupi in questa zona - spiegano i residenti ormai allarmati - Questa è una zona dove ci sono tante abitazioni - proseguono - i lupi in pochi secondi arrivano dai campi, attaccano e fuggono».

C'è molta preoccupazione tra i residenti, molti dei quali fanno jogging nella zona, e non si «sentono sicuri».