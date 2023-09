Incidente in tangenziale: la gomma del carrello scoppia, ferito un cavallo trascinato a terra

Nella serata di ieri, 14 settembre, sulla tangenziale di Bari si è verificato un incidente: è scoppiata una gomma a un carrello che trasportava animali e ad avere la peggio è stato un cavallo.

L'episodio è avvenuto in prossimità dello svincolo per la A14 e l'animale è stato trascinato per diversi metri, rimanendo ferito.

Lunghe code

Si sono formate lunghe code e immediati sono arrivati i soccorsi: sono intervenute pattuglie della polizia stradale del compartimento autostrada, della stradale di Castellana Grotte e due squadre dei vigili del fuoco di Bari, i medici veterinari e gli addetti dell'Anas.

L'animale ha subito la rottura di un arto ma secondo i primi ragguagli non dovrebbe essere in pericolo di vita.