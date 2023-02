Pony “a spasso” sulla tangenziale, dopo ore recuperato dai volontari

Prima il cavallo, poi il pony (a spasso sulla tangenziale). E' accaduto a Bari nei pressi dell'uscita per lo stadio San Nicola dove nel pomeriggio di oggi - 11 febbraio - alcune pattuglie della polizia stradale, sono intervenute per gestire il traffico.

L'animale potrebbe essere fuggito da qualche allevamento della zona e vaga tra la provinciale che collega Bitetto a Modugno e la tangenziale statale 16. La polizia invita alla prudenza per evitare incidenti e i rischi non solo per l'animale ma anche per gli automobilisti.

Il recupero

Poco dopo le 16 l'animale è stato messo in salvo grazie ad alcuni volotari. Il pony è stato ritrovato nei pressi della strada Modugno-Carbonara. I volontari di un'associazione del territorio e le guardie zoofile sono riusciti ad avvicinare l'animale e portarlo al sicuro. Al momento sono in corso accertamenti per individuare il proprietario.

Il precedente

Solo ieri - 10 febbraio - un automobilista è finito in rianimazione dopo un incidente provocato da un cavallo sulla tangenziale. L'uomo non ha fatto in tempo a frenare investendo l'animale che è morto sul colpo. Non si eslude che i due episodi possano essere collegati tra loro.