A Bari si celebra il 25 aprile, data simbolo della rinascita del Paese nel suo 79esimo anniversario dalla liberazione dal nazifascismo. Sono tanti gli eventi istituzionali, ma nello stesso tempo, in questa giornata di festa nazionale non mancheranno in città appuntamenti legati alla cultura e alla storia.

La giornata si aprirà alle 9.30 con la cerimonia commemorativa al Sacrario dei Caduti d'Oltremare, con gli onori ai caduti e la deposizione di corone di alloro. Proseguirà con un momento di preghiera al quale seguiranno gli interventi delle autorità istituzionali, tra cui il sindaco di Bari. Alle ore 11.30, poi, Antonio Decaro deporrà una corona d’alloro presso la lapide commemorativa affissa sulla facciata esterna di Palazzo di Città in ricordo del sacrificio dei partigiani baresi impegnati nella lotta di liberazione nazionale. Alle ore 12, inoltre, nella sala consiliare sempre di Palazzo di Città, saranno consegnate delle pergamene di riconoscimento ai parenti dei partigiani pugliesi Luigi Partipilo, Angelo Valle, Emanuele Italiano, Giorgio Salamanna, Aramis Guelfi, Michele Mancini, Michele Romito, Pasquale Mininni e Benedetto Armenise. Nel pomeriggio, ancora, su iniziativa del coordinamento antifascista della città di Bari e provincia - Anpi Bari, Cgil Bari, Arci, Libera Puglia, Zona Franka, Unione degli Studenti, Link coordinamento universitario - si terrà un corteo con partenza alle ore 18 da piazza Umberto, mentre al termine della manifestazione, alle ore 20, in piazza del Ferrarese, è in programma il “Concerto partigiano”, sostenuto anche dal Comune di Bari, con la partecipazione di Evra, Vulpier, Comrad, I dolori del giovane Walter, Cantiere comune mediterraneo e Davide Shorty.

L'offerta culturale



L’offerta culturale della città sarà estesa in tante direzioni. Musei e i parchi archeologici statali saranno infatti aperti gratuitamente. Per il secondo anno consecutivo, il 25 aprile fa il paio con la prima domenica del mese: nella giornata dedicata all’anniversario della liberazione d’Italia, quindi, porte dei luoghi di cultura spalancate per tutti. Dal capoluogo pugliese alla provincia di Bari, proseguendo per i luoghi d’arte della Bat, Brindisi, Foggia e Lecce musei, castelli e parchi archeologici afferenti alla direzione regionale musei Puglia saranno regolarmente aperti in segno di condivisione della volontà del Ministero di rendere sempre più fruibile il prezioso patrimonio culturale dei musei nelle giornate in cui i visitatori hanno maggior tempo libero.



La città si prepara poi ad ospitare l’ottava rievocazione storica del Gran Premio di Bari, che si svolgerà nel capoluogo pugliese dal 25 al 28 aprile, una sfilata di auto d’epoca organizzata da Old Cars Club. Giovedì in piazza della Libertà dalle 9 si potrà assistere al posizionamento delle auto e del simulatore virtual racing simulator nel paddock, con il quale chiunque potrà cimentarsi. Per gli amanti del buon cibo fa poi il suo ritorno ”Gnam! Festival europeo del cibo di strada”, in viale Einaudi, di fronte al Parco 2 Giugno. Un'occasione per immergersi in un vortice di specialità culinarie, scoprendo le tipicità regionali e piatti internazionali preparati al momento in numerosi stand.

Una cinque giorni di iniziative culturali per conoscere, approfondire e praticare attivamente i valori antifascisti della Costituzione è invece organizzata dal Comune di Valenzano. Accanto alle celebrazioni istituzionali, il calendario di “Lezioni di resistenza e liberazione” prevede appuntamenti propedeutici alla giornata della liberazione, dedicati al ricordo delle donne e dei partigiani, locali e non. A Conversano si festeggerà invece con appuntamenti per scandire una giornata fondamentale per la storia del nostro Paese. Nove incontri, organizzati dalla Fondazione Di Vagno, dalle 10 del mattino sino alle 22, tra conversazioni, confronti e scoperte che renderanno il prossimo giovedì, non soltanto un lungo momento di ricordo della Resistenza, ma una giornata di impegno civile per informarsi, approfondire e scegliere consapevolmente. Per celebrare la ricorrenza della Liberazione a Gioia del Colle si terrà una manifestazione promossa in sinergia da Anpi e Spazio 25. Il programma serale si svilupperà interamente su piazza XX Settembre.