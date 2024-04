Freddo e pioggia, fino a quando? Tregua il 25 aprile: le previsioni in Puglia

Piogge e nevicate fino a bassa quota su parecchie regioni del Paese per effetto di un minaccioso vortice ciclonico. La situazione meteo in Italia non è delle migliori con il Paese alle prese con un tardino inverno tra freddo e maltempo. Puglia sotto la pioggia in questo martedì 23 aprile con la Protezione civile che ha diramato un'allerta meteo gialla per pioggia solo sul Salento dalle 8 di oggi - 23 aprile - e per le prossime 12 ore. Secondo gli esperti di 3bmeteo dopo un effimero miglioramento, «dal 23-24 aprile una nuova fase instabile coinvolgerà le nostre regioni meridionali per l'ingresso di un secondo impulso di aria fredda dal Nord Europa, foriero di rovesci a carattere sparso e disorganizzato (precipitazioni perlopiù localizzate e non abbondanti), un sensibile calo termico e un repentino rinforzo della ventilazione. Condizioni di spiccata variabilità destinate a protrarsi anche nel corso della Festa della Liberazione, con dettagli ancora da confermare».

Ma vediamo le previsioni meteo i prossimi giorni.

Scorri le slide