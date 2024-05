"Fuori corteo" per San Nicola: oltre 40 attività per eventi collaterali. La città si veste a festa

Dopo il Fuori Bif&st a Bari arriva il “Fuori corteo”. Le attività commerciali cittadine diventano parte integrante degli eventi culturali e tutta la città si veste a festa, in onore di San Nicola. Sono più di 40 le attività che hanno risposto alla call proposta dal Comune di Bari insieme all’assessorato alle Culture e l’assessorato allo Sviluppo economico. La call era indirizzata a tutte le attività commerciali, sociali e culturali della città che fossero pronte a dar vita a esposizioni, incontri, lectio, proiezioni, allestimenti, concerti e mostre con un legame con il Santo.

Gli eventi

Gli eventi sono stati organizzati in autonomia dalle attività, provvedendo alle necessarie autorizzazioni, senza alcun contributo economico da parte dell’amministrazione comunale. Mentre il Comune di Bari si è impegnato a fornire il materiale promozionale, a inserire nel programma ufficiale del Fuori Corteo le iniziative e a comunicarle attraverso i propri canali istituzionali.

«Le attività commerciali diventano protagoniste del corteo», sottolinea l’assessore Carla Palone.

E sull’idea alla base di questa novità, Palone aggiunge: «Si tratta dello stesso concetto che ha portato al Fuori Bif&st, associare i grandi eventi culturale al commercio cittadino, perché la cultura crea indotto economico in città». Ottima è stata la risposta dei commercianti: «Abbiamo avuto tantissime richieste e sono più di 40 le attività che hanno partecipato e organizzeranno eventi o faranno allestimenti delle vetrine a tema San Nicola».

Dal 6 al 9 maggio

Gli eventi del Fuori Corteo inizieranno domani e proseguiranno fino a giovedì 9 maggio.

Puglia Ceramiche ha organizzato l’evento “Arte in ceramica dedicata a San Nicola”, mentre il Centro Ottico DMG allestirà la propria vetrina a tema. Da Open Cafè spazio a mostre, esposizioni ed allestimenti. BP LAB ha previsto esposizioni d'arte e mixology bar con dj set. L’associazione “I Custodi della bellezza”, inoltre, ha allestito una mostra di immagini dedicate a San Nicola. Sarà possibile ammirare una esposizione ed un allestimento di fischietti di San Nicola da Vivo Design Shop, ed una mostra pittorica e fotografica presso l’associazione culturale “Terranova”. Esposizioni ed allestimenti delle vetrine per Pupe Donna, Spirito di Patate, Luciana Lorusso Immobiliare, Cooperativa Sociale Unsolomondo e Madre Natura. Da Spaccabari mostra di manufatti e laboratori dedicati a San Nicola, mentre Casa.Ro MozzarellaLab ha previsto un laboratorio caseario con antiche tecniche artigianali. Marnarid, insieme all'associazione ecoitaliasolidale, propone esposizioni, incontri e camminamenti. Alla Galleria Art and more mostra collettiva “Sanda Necole” in chiave contemporanea e dalla Clinica del sale spazio a letture per bambini nella stanza del sale. Infine, al Villaggio del Gusto, manifestazione dedicata alla gastronomia.



