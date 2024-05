Valerio Di Cesare santo protettore di Bari: a 41 anni (appena compiuti) salva la squadra. «Smettere? Non lo so, ci penso». Il video del discorso pre-partita

Secondo qualcuno Valerio Di Cesare potrebbe prendere il posto di San Nicola sui santini. Santo di Bari? Magari no. Sicuramente protettore, questo sì. E ancora: capitano, leader, bandiera, uomo simbolo, veterano. Difensore di un'altra categoria. Persino bomber improvvisato. E chissà quante altre cose ancora. Ieri nella finale di ritorno del playout per la salvezza in B ha segnato, con una bella acrobazia, il gol dell'1-0 del Bari sulla Ternana, che ha sbloccato il match (poi finito 3-0).

Sui social si sprecano i meme. E anche le storie su Valerio Di Cesare, da oggi un po' su tutte le pagine che si occupano di calcio in maniera semi-seria. E il Bari ha pubblicato il video del discorso pre-partita del capitano.

Ieri ha compiuto 41 anni. È il calciatore più anziano ad aver segnato una rete in B.

Ma il ritiro adesso è tutt'altro che scontato. Mentre sembra scontato il fatto che voglia restare a Bari, dove ha comprato casa.

«Non lo so, adesso voglio staccare. Parlerò poi con la società, vedremo se sarà più utile in campo o fuori. La voglia ce l’ho, ma anche 41 anni. Vedremo», ha detto ieri sera. Ha il fuoco sacro dentro. Per Bari, averlo ancora, vorrebbe dire mantere una protezione non indifferente. Quasi come quella di San Nicola.