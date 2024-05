Incidente sul lavoro, frana la strada e viene travolto dai detriti: ferito un operaio

Frana la strada durante i lavori e un operaio rimane ferito. Incidente sul lavoro e tragedia sfiorata questa mattina in via Vaccarella, al quartiere Carbonara di Bari. Mentre erano in corso delle operazioni di scavo, uno dei due operai che in quel momento erano alle prese con le operazioni di sterramento è stato sepolto da una valanga di detriti a causa del cedimento di una parte della strada.

I soccorsi

L'incidente sul lavoro è avvenuto in un cantiere per la realizzazione di sottoservizi, in particolare per l'implementazione della rete fognaria, che è aperto da tempo. L'operaio è stato tirato fuori dal profondo scavo grazie all'intervento dei soccorritori e trasportato dal 118 all'ospedale Di Venere. Secondo le prime notizie, fortunatamente non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze e carabinieri che hanno avviato le indagini e sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente.