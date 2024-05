Il reparto di emergenza- urgenza del Policlinico di Bari potrà contare, per i prossimi sei mesi, su 29 specializzandi. Si tratta di giovani medici del primo anno che in modo temporaneo e per otto ore settimanali, lavoreranno in pronto soccorso dopo aver risposto al bando indetto dalla azienda ospedaliero- universitaria.

Il direttore generale

«In una fase in cui è sempre più difficile reclutare medici per i pronto soccorso questa grande risposta da parte di giovani in formazione specialistica è un segnale incoraggiante», commenta il direttore generale, Antonio Sanguedolce convinto che per gli specializzandi «lavorare a stretto contatto con professionisti esperti nell'unità operativa di emergenza urgenza permetterà loro di acquisire competenze pratiche indispensabili, di confrontarsi con situazioni reali e complesse, e di sviluppare un senso di responsabilità e prontezza che saranno fondamentali nel loro futuro percorso professionale».

«Ci impegneremo per poter offrire ai giovani medici un ambiente di lavoro che favorisca l'apprendimento perché rappresentano anche il futuro della medicina d'urgenza», conclude Vito Procacci, direttore dell'unità operativa.