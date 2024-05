Voto di scambio con il "favore" della mafia. La Dda di Bari ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato per 124 imputati nell'ambito dell'inchiesta "Codice interno", che aveva portato in carcere Giacomo Olivieri e Maria Carmen Lorusso. Furono arrestate oltre 130 persone lo scorso 26 febbraio.

Adesso arriva la richiesta di giudizio immediato. Tra i 124 imputati anche alcune persone collegate ai clan mafiosi di Bari. Il giudice per le indagini preliminari ha fissato per il 2 luglio l'inizio del processo.

In seguito all'inchiesta il Viminale aveva inviato gli ispettori in Comune per la verifica su eventuali infiltrazioni mafiose (la vicenda era partita dalle infiltrazioni nell'Amtab).