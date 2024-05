Il Bari resta in serie B, 3-0 alla Ternana. L'infinito Di Cesare stappa il match salvezza

Nella prossima stagione il Bari giocherà ancora in serie B. Centrato il traguardo minimo della permanenza tra i cadetti. Nel giorno del suo compleanno e (forse?) del suo addio al calcio giocato, capitan Valerio Di Cesare (41 primavere) realizza un gol da cineteca al "Libero Liberati" di Terni e indirizza il match salvezza al 45' del primo tempo. Una splendida girata di destro, su calcio d'angolo, che consente al Bari di passare in vantaggio nella gara di ritorno dello spareggio contro la Ternana per rimanere in serie B. E' il momento che indirizza l'intera stagione del Bari, stadio umbro ammutolito, Di Cesare in trionfo. Così il Bari si scrolla di dosso la paura dopo l'1-1 dell'andata al San Nicola e, in apertura di ripresa, arriva anche il 2-0 di Ricci e tutta la panchina corre sotto il settore ospiti per un abbraccio collettivo. Ternana-Bari 0-2 dopo poco meno dell'ora di gioco. Poi, il timido ritorno della Ternana, il contentimento del Bari, il 3-0 di Sibilli che mette in ghiaccio la partita al 64' e, al fischio finale, c'è la festa salvezza.

Una salvezza insperata, a un certo punto del campionato. Il Bari resta in serie B e chiude in modo positivo una stagione tribolata. La categoria è salva.