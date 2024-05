Il Bari si salva, i tifosi esplodono di gioia: video

Il Bari si salva e scoppia la festa nei pub dove i tifosi si sono riuniti per vedere la partita. Come lo "Steam", dove erano in decine i sostenitori biancorossi, che hanno esultato ai gol del Bari.

Qualche festeggiamento c'è stato anche in piazza. Caroselli, fumogeni accesi in pieno centro, anche nei pressi dell'Università. Per Bari la salvezza in Serie B è e resta un punto di partenza e poco di più. Ma intanto per una sera è festa: il Bari non è retrocesso. E adesso si può programmare il futuro.