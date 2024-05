Elezioni a Bari, il sondaggio Rai: Leccese quasi al 40% ma Romito regge. Si va verso il ballottaggio

A Bari si va verso il ballottaggio. O almeno questo è quello che emerge dal sondaggio, uno dei primi, commissionato da Porta a Porta (su Rai 1) all'agenzia Noto. Nel corso della trasmissione di Bruno Vespa, ieri sera, sono state lanciate le prime stime.

Il sondaggio

In vantaggio Vito Leccese, sostenuto dal Partito Democratico, con il 39% delle preferenze. Segue il centrodestra con Fabio Romito, al 31%. Un po' staccato l'altro candidato del centrosinistra (con il Movimento 5 Stelle) Michele Laforgia, al 26%. Si delinea, secondo il sondaggio, un ballottaggio. E ancora ieri Antonio Decaro, dal proprio tour elettorale per le Europee, ha assicurato: in caso di ballottaggio il Centrosinistra sarà unito.