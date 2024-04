Freddo tardivo almeno fino al 25 aprile, in arrivo altri temporali con neve anche a quote basse. Sono le previsioni meteo per i prossimi giorni secondo gli esperti di 3bmeteo. "Proseguirà per almeno altri 8 giorni la fase fredda con temperature sotto la media per via dei venti in discesa dall’Artico. Tempo spesso instabile con ulteriori rovesci e temporali; lunedì neve anche a quote collinari al Nord”.