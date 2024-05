Puglia tempo instabile (e possibili piogge), ma nel fine settimana splende il sole. Le previsioni meteo

Tempo instabile tra oggi e domani (2 e 3 maggio) in Puglia, ma nel fine settimana torna il sole. Giovedì e venerdì ci saranno sia ampi spazi di sereno che improvvisi annuvolamenti che potranno dar luogo a precipitazioni sparse. Temperature massime calde e fino a 24 gradi, valori notturni in locale aumento. Venti deboli di Libeccio. Almeno questa la situazione generale. Ma vediamo insieme le previsioni meteo per i prossimi giorni.