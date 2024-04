Scott Eastwood a Ostuni e a Lecce arrivano gli attori De Dominici e Riotta

Le puntate di Scott Eastwood a Ostuni, dove l'attore figlio del grande Clint si è concesso un pranzo al ristorante Porta Nova, non sono passate inosservate. Il film "Stolen Girl", thriller ambientato in Ohio ma girato in Puglia, per l'esattezza tra Bari, Taranto e il Sud Salento, ripartiranno a metà maggio dopo uno stop di un mesetto nella lavorazione.

La febbre da Hollywood, però, non è certo passata. Nella vicina Lecce infatti il clamore attorno all'arrivo dei divi che interpreteranno la pellicola Under the stars, della regista statunitense Michelle Danner, non si è certo placato.

Nelle scorse ore, infatti, dopo l'avvistamento di Andy Garcia, uno dei nomi più amati del cinema internazionale e oggi parte del cast stellare (è proprio il caso di dirlo) di Under The Stars, sono arrivati nel Salento anche gli attori Eva De Dominici e Vincent Riotta. Lei è la giovane e già super lanciata attrice di origini argentina che ha all'attivo lavori come The Cleaning Lady, andata in onda sulla Fox e Cosmic Sin, che l'ha vista al fianco di Bruce Willis in un adrenalinico fanta-action in onda dal 15 aprile su Amazon Prime e su Sky Q e nella commedia drammatica The Uninvited.

Vincent iotta invece è un attore britannico di origini italiane. Tra i suoi film ci sono A little Worm dove interpreta il ruolo di Al Capone col quale ha vinto il premio di miglior attore al Film Festival di Barcelona, Sotto il Sole della Toscana nel ruolo di Martini, Nine nel ruolo di Luigi (marito di Penelope Cruz, Nel Mio Amore nel ruolo di Jacques e In Ascolto nel ruolo di Vaughan. Molto attivo anche in televisione, in Inghilterra era in Coronation Street, Poirot, Little Dorrit e Touch of Frost; per la televisione americana ha recitato in Jag, Monk e Alias. Ha lavorato anche in diversi progetti italiani, tra cui Il Capo dei Capi, nel ruolo di Masino Buscetta, Squadra Antimafia nel ruolo di Mickey, Intelligence nel ruolo di Mariani, Il Falco e la Colomba nel ruolo del Cardinale Colonna. Del cast, com'era già trapelato alcune settimane fa compare anche l'italiana Chiara Iezzi, che dopo un passato da cantante nel duo Paola e Chiara, è pronta a tornare al cinema dopo il successo della serie Mare Fuori (dove ha indossato i panni della mamma di Giulia, interpretata da Clara Soccini). Oltre alla regista, di per sé una star tra gli addetti ai lavori avendo insegnato recitazione a star internazionali del calibro di Penelope Cruz, Chris Rock, Henry Cavill e Gerard Butler, la sceneggiatrice del film è Victoria Vinuesa, scrittrice di See you in Venus - Ci vediamo su Venere (adattamento cinematografico del romanzo rosa con lo stesso titolo, disponibile su Netflix in tutto il mondo. Al cast potrebbe ancora aggiungersi qualche altro nome a sorpresa che si vedrà aggirarsi per i set a Campi Salentina, Casalabate, Lecce ed Otranto, che con i loro vicoli caratteristici, faranno da contorno alla storia in cui il protagonista Ian si avventura insieme all'amata zia alla ricerca dell'ispirazione per ultimare un romanzo.

