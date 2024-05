Temporali, nubifragi e grandine in arrivo al Nord. Ma al Sud sarà estate: ecco le previsioni meteo in Puglia

Dopo un breve periodo di stabilità, in Italia è atteso già oggi un rapido cambiamento. Un'intensa ondata di maltempo di matrice autunnale, originata dall'Atlantico, inizierà a farsi sentire su gran parte dell'Europa centro-occidentale, proseguendo per tutta la settimana. La perturbazione atlantica porterà perturbazioni molto intense a causa dei contrasti termini: correnti di aria polare dalla Groenlandia saranno rimescolati con aria calda dal nord Africa. Da mercoledì - 15 maggio - in Puglia il tempo sarà più stabile e caldo (massime ben sopra la media nelle pianure interne), anche se si eccettua la presenza di sterili velature di passaggio. Temperature in graduale aumento per venti - in genere deboli/moderati - in rotazione da Scirocco, secondo gli esperti di 3bmeteo. Domenica e forse nei giorni a seguire possibile ritorno di qualche pioggia per afflusso di umide correnti meridionali. Vediamo insieme le previsioni meteo.