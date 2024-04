Altamura, i centenari vivono qui: 19 i residenti che hanno raggiunto un secolo di vita

Un'altra centenaria in città: ad Altamura sono 19 i cittadini che hanno raggiunto i 100 anni. Si tratta della signora Annunziata Popolizio che nei giorni scorsi ha festeggiato il compleanno insieme all'amministrazione comunale e alla sua famiglia. Altamura dunque registra il numero più alto di centari in Puglia, sebbene la regione possa contare su un discreto numero di pugliesi che hanno superato il secolo di vita.

Secondo gli ultimi dati Istat la Puglia figura in terza posizione nella classifica delle regioni per numero di semi-supercentenari in rapporto alla popolazione residente di 80 anni e più.

Il caso Altamura

Il 16 marzo scorso, a compiere 100 anni era stata la signora Teresa Basile, anche per lei grande festa organizzata dal Comune con tanto di targa consegnata dal sindaco Vitantonio Petronella.

Considerando che la popolazione del Comune barese si attesa intorno ai 70mila residenti, il numero di centenari è di uno ogni 3600. A cui si aggiungono altri nonnini di 104 anni già compiuti e altri che hanno raggiunto quota 106.