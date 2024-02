Nonna Maria compie 105 anni: pergamena e festa

La signora Maria Mevoli di Monopoli ha compiuto, lunedì scorso, 105 anni. Il sindaco di Monopoli Angelo Annese le ha consegnato per l’occasione una pergamena ricordo nel corso di una piccola festa a casa della donna.

«È stata una di quelle giornate che non capitano spesso ad un sindaco e a una città – ha spiegato emozionato il primo cittadino monopolitano -. Ho avuto il piacere di conoscere una donna dalla stupefacente lucidità a dispetto della sua età che mi ha molto colpito per la sua vitalità e la forza dell’animo. A nome di tutta la città di Monopoli gli auguri per il raggiungimento di questa eccezionale tappa. E’ un esempio positivo, il suo, che dona all’intera comunità monopolitana e io non posso che essere contento di essere qui a festeggiare con tanta gente che ama nonna Maria». «Sono felicissima di poter festeggiare questo traguardo con attorno la mia famiglia – ha poi sottolineato nonna Maria -.

Monopoli terra di centenari

Mi hanno chiesto se c’è un segreto per raggiungere questa età ma non c’è nulla. Ho trascorso gran parte della mia vita dedicandomi proprio alla famiglia e al lavoro nelle nostre terre».

Attualmente a Monopoli ci sono 11 centenari di cui ben otto donne. Un piccolo record, che destinato anche a essere miglorato. Entro l’anno, infatti, altri tre uomini e sei donne raggiungeranno la soglia dei 100 anni.