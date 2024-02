​Nonno Pantaleo e il compleanno da record: 100 anni e festa

Sguardo vispo e viso sorridente: nonostante l'età, nonno Pantaleo Sasso ha ancora uno spirito gioviale e tanta voglia di vivere. Molfetta ha reso omaggio a un nuovo centenario che ieri ha spento 100 candeline, circondato dall'affetto dei suoi cari e dai suoi amati agenti della polizia locale che lo "coccolano" da qualche anno e che, in qualche modo, non riescono proprio a non volergli bene.

La festa

Nato nel lontano 1924, per anni è stato agricoltore e, ancora oggi, lucidissimo, conserva i ricordi della sua giovinezza, ricorda storie e vicissitudini, vive la sua età nel miglior modo possibile.

Per festeggiarlo, oltre ai suoi parenti e agli uomini e donne in divisa, c'era l'assessore alla polizia locale, Caterina Roselli che, con l'anziano, conosciutissimo e amato anche dai vicini, ha intessuto una lunga e piacevole conversazione «Ringrazio il comando di polizia locale che, in questi anni ha commentato uno dei figli di nonno Pantaleo si è preso cura di mio padre, ancora di più per la presenza in questo giorno particolare e del favoloso traguardo raggiunto, ringrazio inoltre la presenza dell'amministrazione e l'assessore Roselli».