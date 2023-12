Grande festa a Ugento per i 100 anni di nonno Gerardo

Ugento festeggia i cento anni di nonno Gerardo Sergi, uno dei primi idraulici artigiani - se non il primo - del paese. Oggi, peraltro nello stesso giorno in cui la moglie, Antonia Congedi, ha compiuto 93 anni, il nuovo centenario ugentino ha ricevuto gli auguri del sindaco Salvatore Chiga e del capogruppo di maggioranza Vincenzo Scorrano. A festeggiare il compleanno di nonno e nonna c'erano i figli Danilo, Dario, Sergio e Salvatore, i sei nipoti, tutti i pronipoti e gli altri parenti, che hanno trascorso una giornata di gioia per l'importante traguardo raggiunto. Subito dopo la fine della seconda guerra mondiale, nonno Gerardo lavorò per gli inglesi a Bari e poi, operaio in un'azienda operante nella manutenzione delle navi, si trasferì a Genova e, per un periodo, si imbarcò sulla Amerigo Vespucci.



Fu proprio durante quell'esperienza che apprese i segreti del mestiere dell'idraulico, che portò poi a Ugento e che negli anni gli sono valsi importanti riconoscimenti e attestati di benemerenza. È stato, infatti, uno dei primi idraulici a lavorare ad Ugento, con grossi cantieri portati a termine anche in altri centri della provincia.



