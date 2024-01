I cento anni di nonno Giuseppe: ha combattuto la seconda guerra mondiale, poi la carriera da carabiniere

Ha compiuto cento anni oggi Giuseppe Filieri, uno degli ultracentenari di Nardò, in provincia di Lecce. Nato il 25 gennaio 1924, ha combattuto la seconda Guerra mondiale con l'Esercito, ha anche guadagnato la stelletta d'argento e la croce al merito di guerra (collaborando, tra gli altri, con gli americani). Poi una lunga carriera da carabiniere: prima in Sicilia, poi in provincia di Benevento - dove ha ricevuto l'encomio solenne per l'opera di soccorso alle popolazioni colpite dal terremoto - e infine a Manduria. Vedovo, con tre figli (Tonio, Giulio e Davide), è stato omaggiato dal Comune, anche tramite un post sui social.

La festa

Il sindaco Pippi Mellone e i consiglieri comunali Lucio Margarito e Francesco Plantera gli hanno consegnato una targa ricordo nel corso di una piccola festa in suo onore. Con gli occhi lucidi e il cuore pieno di gioia, è poi salito a bordo di un'autovettura dell'Arma, un piccolo e significativo omaggio dei suoi "colleghi".