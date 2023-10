Salento, grande festa per nonna Rosina: 100 anni in famiglia

Tanti auguri nonna Rosina: 100 anni portati splendidamente. Rosina Manca ha tagliato questo importante e questa mattina le è stata organizzata una grande festa, nella sua casa a Monteroni, dai figli Maria, Vincenzo e Giuseppe dai generi e dalle nuore e dai nipoti. Alla festa anche gli otto nipoti e undici pronipoti oltre che ai vicini, gli amici e gli altri parenti.

La festa



Una festa semplice, ma ricca di allegria e di tanto affetto, impreziosita dalla messa celebrata da don Elio Quarta della Parrocchia del Sacro Cuore, a due passi dalla casa della centenaria.

Rosina ha fatto la commerciante nella sua vita. Infatti aveva una bottega di generi alimentari proprio nella casa dove abita. Ha sopportato il dolore di aver perso il figlio Carlo nel 2020. Taglia il traguardo dei 100 anni, in forma smagliante con un bel sorriso e la Corona del Rosario intorno al collo.

I figli



«E’ una mamma dolcissima, molto affettuosa e presente con i suoi figli», dice il figlio Vincenzo.

L’importante compleanno è stato festeggiato anche da tutta l’Amministrazione comunale di Monteroni che ha voluto essere presente, regalando alla centenaria la torta e una targa dove è impresso il suo certificato di nascita.

«Sono molto emozionata - dice il sindaco Mariolina Pizzuto - La signora Rosina è un esempio di vita per tutti noi. Ha saputo attraversare momenti belli e brutti della vita con grande coraggio e determinazione. E' bello festeggiare i centenari perchè sono un patrimonio autentico per la nostra storia e la nostra città».

E, a sorpresa, per nonna Rosina sono arrivati gli Auguri Speciali di Papa Francesco incorniciati in un bel quadretto.