Monteroni di Lecce, nonno Mimino festeggia i 100 anni

Grande festa ieri a Monteroni per Damiano Spagnolo detto Mimino, che ha spento le sue prime 100 candeline, circondato dai suoi quattro figli e figlie: Pina, Annamaria, Maurizio e Giorgio, dai 7 nipoti e dai 15 pronipoti. Ai festeggiamenti ha preso parte anche la sindaca Mariolina Pizzuto. «A nome mio e di tutta l'amministrazione comunale giungano a nonno Mimino i nostri più affettuosi auguri. È bello vedere come nella nostra comunità ci siamo diversi centenari. Vuol dire che a Monteroni si sta bene».

Nonno Mimino è lucidissimo e gode di buona salute. Ieri il suo compleanno è stato festeggiato con una messa officiata da don Giuseppe nella casa di via Copertino, dove si sono recati anche tantissimi amici e conoscenti per brindare insieme a questo importante traguardo. Infine dopo la festa di nonno Mimino in casa Spagnolo fervono i preparativi per un'altra bella festa: quella della sorella Tetti che compirà 102 anni tra qualche giorno.