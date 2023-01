Cento anni per nonna Antonia: Salento in festa

Un secolo di vita. Un compleanno speciale. E tanta, tanta gioia per l'intera comunità di Galatone che festeggia nonna Antonia. La signora Antonia Danieli, nata l'11 gennaio 1923, compierà 100 anni. La più piccola di cinque sorelle, cresce nell'amore della sua famiglia e la tessitura del corredo per lei e per le sue sorelle, oltre che nell'aiuto nelle faccende domestiche.

La storia di Antonia

Si sposa con Carmelo Filoni, infaticabile lavoratore, e dà alla luce due figli: Maria e Salvatore. Presto però rimane vedova, dopo la morte della madre e il matrimonio dell'ultima sorella, Antonia crescerà autonomamente i suoi figli con amore, dignità e riserbo, lavorando nei terreni di famiglia.

Rispetto, gentilezza e fede sono stati gli assi portanti della sua vita. Trascorre la sua vecchiaia circondata dall'amore e dall'affetto dei suoi figli e nipoti, instancabile nella premura verso i suoi cari, delizia ancora chi gli è vicino con animo ironico, gioioso e lieto. Nel pomeriggio di domani, 11 gennaio, il sindaco Flavio Filoni si recherà presso l'abitazione della signora Antonia, per fare gli auguri a nome di tutta la comunità.