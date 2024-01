La nonnina dei record: Marietta compie 107 anni. La festa della città

Una vita di lavoro da bracciante agricola trascorsa nei campi insieme al marito, che da tempo non c’è più, una sana alimentazione e l’affetto dei suoi cari, a cominciare dalle due figlie. Maria Capurso, per tutti Marietta, di Gioia del Colle, giovedì scorso ha festeggiato la bellezza di 107 anni, con tanto di torta. Lo ha fatto nella sua abitazione in via Mercadante, circondata da parenti e vicini e ricevendo, come avviene ormai da qualche anno, la visita del sindaco, Giovanni Mastrangelo, che si è congratulato con lei per lo straordinario traguardo raggiunto.

Chi è Marietta, la nonnina dei record

La nonnina ha perso il marito, Andrea, nel 1977 e ha due figlie, Angela e Francesca, che a turno si occupano di lei. Angela, 77 anni, vive con il marito a Brescia, ha due figlie e ogni mese scende per qualche giorno a Gioia del Colle per aiutare la mamma. Francesca, 83 anni, è invece vedova, ha due figli e abita in città. Fino allo scorso anno nonna Marietta si alzava molto presto per preparare la pasta fresca. Ha superato anche l’ostacolo del Covid, ma dall’anno scorso una caduta le ha provocato la rottura di un femore costringendola su una sedia a rotelle. Ciò nonostante la nonnina non ha perso la sua verve e il gusto per le cose genuine della sua terra, a cominciare dalla mozzarella e da un buon bicchiere di vino.

«I segreti della sua longevità? Tanto lavoro a stretto contatto con la natura» ha postato sul suo profilo Meta il sindaco Mastrangelo, facendo gli auguri a Marietta per il traguardo raggiunto. «Un’alimentazione sana – ha scritto ancora il primo cittadino - basata sui prodotti genuini della nostra terra.

L’affetto dei suoi cari, l’allegria e il sorriso che non le mancano mai. A lei e alla sua famiglia – conclude il post - va il caloroso abbraccio dell’intera comunità gioiese».