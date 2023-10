Salento, esce e si perde di notte: nonnina di 93 anni salvata dalla polizia

Si allontana dalla sua abitazione e non riesce più a ricordare la strada per tornare dalla sua famiglia. Una nonnina di 93 anni di Taurisano è stata tratta in salvo all'alba di oggi dai poliziotti del commissariato cittadino, che sono intervenuti su segnalazione di un operatore ecologico.

Cosa è successo

L'anziana, che vive con il figlio e con la nuora, si era allontanata da casa nel cuore della notte, senza fare nessun rumore e quindi senza che nessuno si accorgesse della sua assenza. È stato un lavoratore della raccolta dei rifiuti, intorno alle 5, a notare quella insolita presenza: la nonnina era seduta a terra per strada, indossava una vestaglia e una canotta ed era completamente infreddolita.

Non ricordava chi fosse e da dove arrivasse.

L'operatore ecologico non ci ha pensato due volte e ha subito allertato la polizia. Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato cittadino, diretti dal vicequestore Salvatore Federico, che hanno svolto una veloce indagine e sono riusciti a risalire al nome e all'indirizzo dell'abitazione dell'anziana e l'hanno riaccompagnata a casa, a riabbracciare i suoi cari.