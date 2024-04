Salento, torna l'infiorata "ti lu panieri". Realizzato il quadro

Anche quest’anno per il primo maggio, in apertura dei festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso a Galatone, l’Associazione di Maestri Infioratori Caledda Infioritalia ha organizzato la tradizionale "Infiorata ti lu panieri" giunta alla XIII Edizione con il patrocinio ed il supporto dell’Amministrazione Comunale.

Come l’anno precedente, si è avvalsa della collaborazione del professor Daniele Seclì, autore del bozzetto insieme ai ragazzi della classe 4° dell’indirizzo Operatore Grafico Multimedialedell’Istituto E. Medi.

Il quadro

Il quadro infiorato, come in passato sarà realizzato da una comunità unita dagli stessi ideali: ragazzi, insegnanti e genitori dei due istituti comprensivi, Polo 1 e Polo 2; ragazzi e insegnanti dell’Istituto E. Medi; una rappresentanza di ragazzi del Gruppo Infiorata di Alliste; soci dell’Associazione Caledda e da tutti gli amici che ogni anno si uniscono al gruppo per condividere l’impegno e la gioia del risultato.