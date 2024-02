Salento, tre spaccate nella notte: autocarro utilizzato per sfondare le vetrate dei distributori

Tre spaccate - di cui una con furto - avvenute in rapida successione nel cuore della notte a Galatone. E a finire nel mirino dei malviventi, questa volta, sono state tre distributori situati in periferia.



Ad agire la stessa banda che ha utilizzato un autocarro-ariete per aprirsi un varco di ingresso nelle stazioni di servizio prese di mira. Intorno all’una, infatti, ignoti hanno utilizzato un autocarro per sfondare le vetrate degli impianti abbattendo, in un caso, una colonnina del self service.

La polizia sul posto

A intervenire, allertati dagli allarmi delle stazioni di rifornimento, i poliziotti del commissariato di Nardò i quali, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che accertare il furto e avviare immediatamente le prime indagini. Ricerche che già nella notte avevano permesso alle forze dell'ordine di rintracciare l'autocarro utilizzato come ariete, abbandonato dai malviventi poco lontano dall'ultimo distributore di benzina.

Ora saranno acquisite le immagini degli impianti di videosorveglianza per risalire agli autori del gesto.