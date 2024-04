Furto nella sede della Caritas a Carmiano: le denuncia del parroco

Furto nella sede Caritas dell'oratorio della parrocchia di "Sant'Antonio abate" a Carmiano. Ad agire sarebbe stato un solo individuo, entrato in azione alcune sere fa, col favore del buio. Il furfante ha divelto la porta d'ingresso ai locali, dirigendosi verso la stanza della Caritas, dove sono custoditi alimenti e abbigliamento destinati ai bisognosi. L'azione è durata pochi minuti, il tempo necessario al ladro per appropriarsi di cibo e vestiario, mettendo però anche a soqquadro gli ambienti.

La denuncia del parroco

L'amara scoperta è stata fatta è stata fatta domenica scorsa dal parroco, don Riccardo Calabrese, che in un post social ha denunciato l'episodio, rivolgendosi a «chi ha scelto di scardinare le porte dell'oratorio (e non è la prima volta in questi ultimi mesi)». «Non so perché l’hai fatto - ha scritto sulla pagina facebook, il sacerdote - non so quando, durante questa notte, hai scelto di entrare da una finestra, sporcare e rompere la porta del deposito della Caritas, ma ti auguro la pace».

Da qui l'invito al ladro a redimersi e chiedere aiuto. «In qualsiasi situazione tu vivi, qualsiasi sia il motivo che ti ha spinto a fare questo atto, tu possa sperimentare la luce e, se dovessi aver bisogno, ti aspetto».

Il furto intanto è stato denunciato anche ai carabinieri della locale stazione per le verifiche del caso.