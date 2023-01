Getta per strada il pacco della Caritas: individuato e multato. Lui si giustifica: «Alimenti scaduti»

Nelle scorse ore a Salice Salentino un uomo del posto ha gettato dei beni alimentari di prima necessità ricevuti attraverso la Caritas. La vicenda ha creato indignazione nell'intera comunità tanto che il sindaco, Mimino Leuzzi, ha condannato pubblicamente il gesto. Identificato tramite le telecamere, l'uomo è stato multato.

Il post del sindaco



"La povertà è una condizione dell'animo e dello spirito, prima ancora che di tutto il resto. Quel cibo - scrive il primo cittadino sui social - avrebbe sicuramente potuto imbandire le tavole di chi, pur versando in stato di bisogno, ha dignità da vendere e non chiede. Invece è finito, è evidente, in mani sbagliate e non riconoscenti".



La sanzione

Stamane gli agenti della polizia locale di Salice Salentino, coordinati dal comandante Carlo Cicala, hanno individuato a tempo di record - grazie all'ausilio delle telecamere installate sul territorio comunale - e sanzionato l'autore dell'abbandono del pacco. L'uomo avrebbe riferito al comandante della Municipale che si trattava di alimenti che gli erano stati consegnati già scaduti, fatto questo che comunque non giustifica l'abbandono del pacco in un luogo non idoneo a raccogliere quella tipologia di alimenti".