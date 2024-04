Arriva anche il Puglia il "silent reading party": vietati gli smartphone, si legge un libro in terrazza

A New York i collettivi di ragazzi che si riuniscono per i "silent reading party" si moltiplicano di settimana in settimana. Sono sempre di più. E' - per tanti aspetti - la tendenza dell'anno. Arriva dagli Stati Uniti d'America ed è sbarcata adesso anche in Italia. E in Puglia. I silent reading party sono delle feste atipiche. Anzi, al di là del termine "party" si tratta più di incontro conviviali che di feste nel senso classico. Momenti per stare insieme (ma non troppo, sia chiaro). Ci si riunisce, si legge un libro, si rimane in silenzio e soprattutto si lascia a casa lo smartphone, oppure lo si tiene rigoramente spento.

In Puglia arriva il primo appuntamento: l'11 maggio, a Bari, organizzato dal collettivo "Bandelle" di Ilenia Caito, con la collaborazione de La Content. «A noi del Collettivo Bandelle piace leggere, ma la nostra capacità di attenzione ultimamente non brilla per efficienza, lo smartphone è sempre troppo vicino al libro che vogliamo leggere e, infine, la vita sociale e gli impegni quotidiani ci chiamano in continuazione. Allora, abbiamo pensato di abbandonare lo smartphone e prenderci del tempo per leggere in un posto davvero suggestivo, immersə in un'atmosfera rilassata, con una piacevole musica di sottofondo e scambiando anche qualche parola di confronto sulla lettura fatta», scrivono dal collettivo su Facebook.



L'appuntamento è per sabato 11 maggio alle ore 17:30, sul del Palazzo Verrone a Bari Vecchia