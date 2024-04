Sono Bari e Lecce (con le loro province) le “reginette” del turismo pugliese: la prima, tra tutti i comuni di Puglia, riesce ad attrarre il maggior numero di turisti (1,65 milioni contro gli 1,45 di Lecce), mentre la seconda riesce a “trattenerli” più a lungo, trionfando per presenze, cioè numero di pernottamenti (6,3 milioni contro i 4,4 milioni di Foggia e i 3,9 di Bari). È quanto emerge dalla lettura dei dati sul turismo relativi al 2023 e disponibili da qualche giorno sul portale “Digital management system” della Regione Puglia. Si tratta di numeri consolidati rispetto a quelli (parziali e provvisori) presentati due mesi fa alla Bit , ma che confermano le linee di tendenza già evidenziate in quell’occasione, e cioè di arrivi e presenze che sono cresciuti rispetto al 2022 anche grazie all’alto tasso di internazionalizzazione, con un turista su tre arrivato dall’estero.

I numeri



Ma partiamo dall’inizio: nel 2023 gli arrivi sono stati 5,34 milioni e le presenze 18,94 milioni, con una permanenza media di 3,9 notti per turista. I turisti italiani sono stati poco più della metà (63 per cento), ma hanno totalizzato il 69 per cento delle presenze . Rispetto al 2022, confermata la crescita: 12% gli arrivi e 7% le presenze in più. Inoltre, la permanenza media degli stranieri è più bassa: appena tre giorni contro i quasi quattro del turista italiano. Ora, sulla base degli arrivi, la classifica delle province pugliesi vede al primo posto Bari e, a seguire, Lecce, Foggia (993mila), Brindisi (693mila), Taranto (349mila) e infine la Bat (192mila). Se si considerano gli arrivi, invece, la classifica cambia: trionfa la provincia di Lecce, seguita da Foggia (4,4 milioni), Bari, Brindisi (2,4 milioni), Taranto (1,3 milioni) e Bat (444mila). Se si volesse, infine, stilare la classifica dei Comuni più amati dai turisti, questa vedrebbe - per arrivi - trionfare la città di Bari (691mila), seguita da Lecce (345mila, quasi la metà della prima). Completano la Top Ten Vieste (345mila), Monopoli (230mila), San Giovanni Rotondo (220mila), Ostuni (193mila), Fasano (191mila), Otranto (170mila), Alberobello ( 168mila) e Gallipoli (165mila).

Il profilo