L'inchiesta e la fuga di notizie: «Dimettiti o ti revoco», la chat di Emiliano a Pisicchio prima dell'arresto

Michele Emiliano avrebbe avuto dei "rumors" sull'arrivo dell'ordinanza che ha portato ai domiciliari Alfonso Pisicchio già il 6 aprile. Quindi quattro giorni prima di quel 10 aprile quando Emiliano ha scritto il messaggio «Dimettiti o ti revoco» all'ex numero uno dell'Arti, prima che scattasse l'ordinanza di arresto. Il particolare emerge - come riporta La Gazzetta del mezzogiorno - dal verbale dell'interrogatorio di garanzia di "Alfonsino".



"Il presidente - spiega Pisicchio alla gip Ilaria Casu - mi ha, diciamo, espresso nei messaggi, perché con il presidente ci siamo messaggiati il 10...

Il 6 ci siamo visti e mi aveva detto: “Ci sono dei rumors, rifletti sulle dimissioni”. Il giorno 10, invece, mi manda il messaggio e mi dice: “Guarda, i rumors sono molto più insistenti. Si parla anche di misure probabilmente cautelari, eccetera, eccetera, quindi è utile che tu... o ti dimetti o ti revoco dall'incarico”. E quindi io ho provveduto a dimettermi, tra a l'altro senza la fiducia del presidente non si va da nessuna parte»...". Da chi sarebbero arrivate queste "voci" è il mistero attorno a cui ruota la vicenda. Sulla quale la procura di Bari indaga per fuga di notizie ma il governatore Michele Emiliano non risulta nel registro degli indagati.