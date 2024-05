Il Bari ci mette il cuore: fermato il Parma (che va in A). È un punto d'oro

Basta il cuore, per ora. Il Bari pareggia contro il Parma ed esce la zona retrocessione, agguantando i playout e il quintultimo posto nella classifica di serie B. Il pari vale la A del Parma, invece. Al San Nicola un primo tempo con poche emozioni ma la gara si accende nella ripresa. Bonny porta in vantaggio Pecchia. Pareggia Di Cesare, con una rete bellissima. Il Bari ci mette il cuore, segna il capitano, e si rialza. Partita ordinata per i biancorossi, che sbagliano soltanto nell'uscita palla al piede sul gol dei gialloblù. Adesso altre tre finali ma il Bari è vivo.

Bari - Parma 1 a 1 (tabellini)

Marcatori: 6'st Bonny (P), 24'st Di Cesare (B)

Bari (4-2-3-1): Pissardo, Pucino, Di Cesare (c) (34'st Matino), Vicari, Ricci, Maita, Luliç (28'st Acampora), Kallon (28'st Achik), Aramu (21'st Morachioli), Sibilli, Nasti.

A disp.: Pellegrini, Brenno, Guiebre, Zuzek, Edjouma, Colangiuli, Zanaboni, Dorval. All. F. Giampaolo

Parma (4-2-3-1): Chichizola, Osorio, Estevez (26'st Ansaldi), Bernabè (16'st Cyprien), Bonny (26'Charpentier), Delprato (c), Partipilo (16'st Sohm), Coulibaly (1'st Di Chiara), Hernani, Mihaila, Circati. A disp.: Turk, Corvi, Balogh, Colak, Hainaut, Zagaritis, Man. All. F. Pecchia

Arbitro: Sig. Antonio Rapuano (Rimini); assistenti: Sig. Alessandro Lo Cicero (Brescia) e Sig. Mattia Scarpa (Reggio Emilia). Quarto Ufficiale: Sig. Giorgio Di Cicco (Lanciano). VAR: Marco Serra (Torino), AVAR: Oreste Muto (Torre Annunziata)

Ammoniti: Coulibaly (P), Estevez (P)

Angoli: 6-1

Rec.: 0'pt; 4'st

Note: Stadio San Nicola; cielo nuvoloso, 23°C, terreno in buone condizioni; 18.347 spettatori (8.809 abbonati; 732 tifosi ospiti)