È evaso dagli arresti domiciliari, ha rubato un'auto ma poco dopo è stato beccato e arrestato dalla Polizia. È successo a Lecce. Un 48enne ha rubato una Nissan Juke a Novoli e si è diretto verso il capoluogo.

Le volanti, guidate dalla sala operativa che monitorava gli spostamenti della macchina rubata grazie al Gps in dotazione alla stessa, hanno individuato l’auto e l’hanno raggiunta da più direzioni. Gli operatori notavano il 48enne che, probabilmente accortosi della presenza delle Volanti, si allontanava velocemente dalla Nissan Juke, si chinava davanti al vano anteriore di un’altra macchina che era lì parcheggiata e subito dopo correva al fine di eludere il controllo nascondendosi davanti a un chiosco di frutta, ma veniva immediatamente bloccato da uno dei poliziotti.

Nella circostanza un altro poliziotto riusciva a recuperare un mazzo di chiavi da sotto l’autovettura pocanzi menzionata che corrispondevano e aprivano la Nissan Juke in questione, che si trovava parcheggiata come segnalata dal Gps in dotazione, con il vano motore ancora caldo. Il 48enne è in carcere.