Tenta di sventare un furto: operatore sanitario aggredito nel centro diurno

Ladri sorpresi all’interno di un centro diurno socio-educativo a Squinzano, aggrediscono l’operatore sanitario intervenuto per sventare il furto. Il grave episodio si è verificato attorno alle 17, nella struttura riabilitativa per diversamente abili “Solinò” in via Carso.

I tre malviventi entrati in azione nel centro, dopo aver fatto scattare l’allarme di sicurezza sono stati individuati da un dipendente del centro, che in tutta risposta è stato aggredito. L’uomo è stato poi soccorso e trasportato in ospedale per essere medicato.

Sull’episodio, su cui indagano le forze dell’ordine, è intervenuto il duro commento di condanna da parte del sindaco di Squinzano, Mario Pede. «Non fa male solo l'idea che un operatore al fianco di tante famiglie abbia ricevuto una vile aggressione, non dispiace soltanto che vi sia stato un danno ad un ente che fa di tutto per offrire servizi sempre migliori ai diversamente abili – commenta Pede - ma offende, soprattutto, il pensiero che ciò che dovrebbe essere caro ed intoccabile per tutti sia stato vilipeso da ladri che, per un pugno di euro, hanno barattato la possibilità di essere definiti e di potersi definire uomini»