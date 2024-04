Il suo proposito di fare razzia all'interno di una salumeria di Taviano è stato vanificato dall'intervento del titolare. Per questo motivo, S.M., 30enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato a piede libero. Il giovane aveva preso di mira l'attività commerciale in via Castelforte che confina con l'abitazione del proprietario. Intorno alle due della notte appena trascorsa notte, ha forzato la porta d'ingresso e si è introdotto nei locali. Casualità ha però voluto che il commerciante stesse rientrando a casa proprio a quell'ora e ha notato l'ingresso aperto. Una volta dentro ha incrociato il ladro che, a quel punto, ha preso la decisione di fuggire a gambe levate tra le strade cittadine.

L'allarme è subito scattato e sulle tracce del trentenne si è mossa una pattuglia dei carabinieri della stazione di Racale diretti dal luogotenente Claudio Fracasso che, dopo averlo rintracciato, lo hanno bloccato al termine di un breve inseguimento. Condotto in caserma per l'espletamento delle formalità di rito, il giovane, difeso dall'avvocato Biagio Palamà, su disposizione del magistrato di turno è stato denunciato in stato di libertà. I militari indagano, nel frattempo, su due altri furti messi a segno tra Taviano e Racale la stessa notte.