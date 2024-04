Ladri in casa: la proprietaria urla e i malviventi scappano. Paura nel Salento

Paura a Carmiano per un tentato furto in abitazione: i ladri sorpresi dalla proprietaria, ancora in casa, sono fuggiti a mani vuote e per fortuna senza aggredirla. I malviventi sono entrati in azione nello scorso weekend, attorno alle 20 di sera. Arrivati nei pressi dell'abitazione alla periferia del paese, i ladri, almeno due, hanno atteso alcuni minuti in strada e dopo aver provato a suonare più volte al campanello dell'abitazione, pensando che all'interno non vi fosse nessuno, hanno forzato la porta d'ingresso. Il rumore procurato dai furfanti ha però allarmato la proprietaria che in un primo momento non era riuscita a rispondere al citofono. La donna ha quindi acceso le luci in diverse stanze e ha iniziato ad urlare per richiamare l'attenzione dall'esterno. I ladri, sorpresi dalla reazione, hanno desistito dal loro intento e sono usciti repentinamente all'esterno, dove ad attenderli c'era probabilmente un complice in auto pronto per la fuga.

La donna, superato lo spavento, ha denunciato l'episodio ai carabinieri della locale stazione, che hanno recuperato le immagini di videosorveglianza della zona e avviato le indagini per risalire agli autori del tentato furto.

La banda di ladri

A Carmiano resta alto quindi l'allarme per i furti in abitazione. Nei mesi scorsi una banda di ladri aveva messo a segno una serie di colpi in abitazione, creando preoccupazione all'interno della comunità, con il sindaco Gianni Erroi che si era rivolto al prefetto di Lecce, Luca Rotondi per chiedere un aumento dei controlli delle forze dell'ordine.

Attività di controllo del territorio salentino da parte dei carabinieri che nelle scorse ore ha registrato l'arresto in flagranza di reato di una donna, 44enne di origine albanese, sorpresa a Lecce dai militari della Sezione Radiomobile del capoluogo, nel tentativo di svaligiare un garage.

Sottoposta a perquisizione personale, la 44enne è stata trovata in possesso di oggetti di varia natura, - secondo i militari - precedentemente rubati dal garage in cui si era introdotta. Completate le procedure di rito la donna è stata portata nel carcere leccese di Borgo San Nicola.