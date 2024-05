Salento, ladri in azione in due aziende agricole

Due furti tentati nella notte in altrettante aziende agricole situate alla periferia di Veglie. I ladri entrati in azione poco dopo le 2, hanno preso di mira inizialmente l'azienda Cantalupi. Dopo aver forzato il portone di ingresso hanno provato a portar via diverse attrezzature da lavoro, ma il sistema d'allarme ha richiamato sul posto una pattuglia della Ggs Velialpol, costringendo i furfanti a lasciare la refurtiva (pompa idraulica, innaffiatoio e un secchio pieno di gasolio) per terra.

Circa mezz'ora dopo la banda di ladri ha provato un secondo colpo presso la Masseria Cerfeta, sempre sulla proviciale Veglie-Monteruga, ma anche questo tentativo ha fatto scattare l'allarme antintrusione attivando le forze dell'ordine. La pattuglia Ggs intervenuta, dopo aver trovato il portone aperto e una grata divelta, ha recuperato da terra una moto sega abbandonata nella fuga dai furfanti. Su i due tentativi di furto indagano i carabinieri.