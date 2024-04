A Ugento rinvenute tracce della guerra annibalica e in particolare della battaglia che distrusse la città messapica nel III secolo a.C. Nei giorni scorsi, nella sede di Lecce della Soprintendenza, sono stati presentati i risultati della prima indagine archeologica condotta, nell’ambito delle attività previste dal Progetto Pnrr Change dal Comune di Ugento in collaborazione con l’Archaeological Mapping Lab dell’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (Ispc) del Cnr in località Cupa, lungo l’attuale via San Francesco a Ugento.

Sono stati illustrati, nel dettaglio, gli esiti delle indagini archeologiche che hanno messo in luce un ampio tratto della cinta muraria messapica con tracce di distruzione e a sorpresa sono stati rinvenuti reperti riferibili ad un antico episodio bellico noto dalle fonti scritte. «Per la prima volta stiamo scavando in maniera sistematica e stratigraficamente un tratto ampio della cinta muraria, in passato era stato fatto solo per brevi tratti - spiega il direttore degli scavi Giuseppe Scardozzi per il Centro nazionale delle ricerche dell’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale -. Lo strato sta permettendo di capire bene qual è la tecnica costruttiva delle mura, di conoscere una serie di elementi cronologici della costruzione e demolizione forzata delle mura che avviene dopo la conquista romana della città alla fine del III secolo con la guerra annibalica (seconda guerra punica). Abbiamo trovato uno strato relativo all’assedio che i Romani fanno della città di Ugento avvenuta tra il 209-207 a.C. dopo la conquista di Taranto.

Gli scavi