Giornata del disegno: in mostra 20 artisti

di Cecilia PAVONE

Sabato 27 Aprile 2024

«Perché il disegno, padre delle tre arti nostre, architettura, scultura e pittura, procedendo dall'intelletto cava di molte cose un giudizio universale simile a una forma overo idea di tutte le cose della natura». Così Giorgio Vasari descriveva l'arte del disegno nell'introduzione alla sua celeberrima opera del 1550 dedicata alle "Vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori italiani", nell'ambito della sua articolata disamina storica e tecnica sulle tre arti "maggiori".

In occasione della Giornata Mondiale del Disegno, istituita a Londra il 27 aprile nel 1962 dal Consiglio Internazionale delle Associazioni di Disegno Grafico (Ico-D), Lecce celebra per la prima volta quest'arte germinale, prima forma di comunicazione dell'umanità, antecedente alla comunicazione verbale - come testimoniano le incisioni e le pitture rupestri praticate dall'uomo preistorico ma anche, secondo Carl Gustav Jung, veicolo espressivo e insieme strumento di scoperta e analisi dell'inconscio individuale e collettivo, come aveva sostenuto lo psichiatra svizzero nella teoria dell'immaginazione attiva, della quale il suo Libro Rosso illustrato è un esempio lampante.

Per la 62a edizione di questa ricorrenza internazionale, il gruppo di disegnatori del collettivo "Flop" - ideatori di Flop Magazine, rivista illustrata del territorio che proprio nel mese di aprile festeggia il primo anno di vita - e gli artisti di "Eresie Pellegrine", contenitore e luogo di sperimentazione dedicato all'arte contemporanea, organizzano una mostra collettiva a Lecce, nello spazio di via Madonna degli Studenti n°23. Protagonisti dell'iniziativa, che inaugura oggi alle ore 18.30, saranno 20 artisti, la maggior parte dei quali pugliesi: Francesco Basso, Elena Carluccio, Gianpiero Chionna, Enrica Ciurli, Alessandra De Cristofaro, Verena del Pinto, Titti Demi, Simona Anna Gentile, Gianle, Angela Grancagnolo, Kabo, Leocifero, Nigredo Metafumetto, Stefano Palma, Massimo Pasca, Giorgia Prontera, Alessandro Romita, Chiara Spinelli, Laura Stocco, Federica Ubaldo. Oltre all'esposizione di lavori a matita e illustrazioni ibride, la Giornata mondiale del disegno in versione leccese prevede un live drawing collettivo a ritmo di musica, con dj set a cura di Seme, e un print market.

