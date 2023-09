«Tuo nipote è in pericolo, dacci i soldi». Anziana truffata

Truffa del falso nipote, nuovo atto. Vittima, questa volta, una 84enne fasanese. Qualche giorno fa la nonnina ha ricevuto una telefonata di una persona che si è spacciata per suo nipote. «Sono Massimo – le ha detto -. Mi trovo in un grosso guaio, solo tu puoi aiutarmi e se non lo farai rischio di fare una brutta fine».

Parole che hanno frastornato la nonnina che ci è mancato poco non venisse colta da un malore. L’interlocutore ha incalzato non dando modo alla nonnina di riflettere su quello che le stava succedendo.

Lo choc



«Tra poco suonerà alla porta di casa tua un mio amico – ha proseguito il finto nipote -. Dagli i soldi che hai e anche i gioielli: se non raggiungiamo la somma che mi serve per me è finita». Mentre la pensionata, che vive in via Giusti, in pieno centro a Fasano, era ancora al telefono hanno bussato alla porta della sua abitazione. Era l’amico del nipote. Un altro provetto attore. Ha detto alla nonnina che non c’era un minuto da perdere: doveva dargli subito i soldi e i gioielli necessari per salvare il nipote. L’84enne ha fatto più in fretta che poteva: ha tirato fuori dal suo posto segreto i pochi contanti di cui disponeva, 200 euro, e i monili in oro e li ha affidati a quello che riteneva fosse un amico del nipote.

Arraffato il bottino l’uomo ha impiegato pochi istanti a dileguarsi in tutta fretta. Quando la nonnina ha capito di essere stata vittima di una truffa e ha chiesto aiuto ormai era troppo tardi: il vantaggio temporale accumulato dai truffatori sulle forze dell’ordine si è rivelato incolmabile. Ma occhi elettronici hanno ripreso quanto accaduto in via Giusti. Al vaglio ora delle forze dell'ordine i filmati delle telecamere di sicurezza presenti nella zona.