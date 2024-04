Analisi dei mezzi per comprendere il punto di impatto e la dinamica precisa dell'incidente. A seguire, un sopralluogo con il drone per valutare lo stato dei luoghi e infine il focus sull'enorme mole di materiale informatico che è stato prelevato nella sede della Ntc, presso la pista di Nardò gestita da Porsche.

Sono iniziati ieri e andranno avanti anche oggi gli accertamenti dei consulenti sugli elementi che la Procura ha chiesto di valutare in merito al sinistro in cui ha perso la vita Mattia Ottaviano, collaudatore 35 enne morto all'interno del circuito Ntc Porsche di Nardò mentre testava una Ducati Panigale. Moto che è andata a scontrarsi, per cause da accertare, contro una Porsche Panamera. I fatti sono avvenuti il 21 febbraio scorso.

APPROFONDIMENTI REGIONE Porsche, bacchettata della Commissione europea: «Progetto giustificato solo da interessi economici»

Le accuse

Il pm, Alessandro Prontera, procede per le ipotesi di cooperazione in omicidio colposo e omicidio stradale nei confronti di 11 persone, più la società Ntc, coinvolta come persona giuridica per illecito amministrativo.

Si tratta di Dirk Philipp, membro del consiglio di amministrazione di Porsche Engineering; Antonio Gratis, direttore generale e amministratore delegato di Ntc. Antonio Pizzigallo, di Martina Franca, responsabile finanza e acquisti. Poi anche Roberto Politi, Alessandro Giuseppe De Gioia, di Mesagne, director of operations di Ntc, Pierpaolo Positano, residente in provincia di Pistoia, maintenance coordinator di Ntc; Salvatore Moscogiuri e Andrea Baldi, coordinatore delle operazioni dei collaudatori. A cui si aggiungono Maria Chiara Calignano, Salvatore Greco e Tommaso Patisso, anch'essi preposti alla gestione piste. Rispondono di cooperazione in omicidio stradale e omicidio colposo. Sono difesi, tra gli altri, dagli avvocati Gianluca D'Oria, Francesco Tobia Caputo, Francesco Galluccio Mezio, Francesco D'Alessandro, Benedetta Venturato, Alessandro Varvaressos, Ennio Alagia, Alain Maria Dell'Osso, Elio Gianangeli, Federico Consulich, ed hanno nominato come propri consulenti tecnici di parte: Alfonso Micucci, Paolo Dal Cecco, Massimiliano Bursomanno, Pierangelo Adinolfi. Le difese hanno nominato i propri consulenti di parte che parteciperanno alle operazioni, trattandosi di accertamenti tecnici irripetibili. Lo stesso hanno fatto gli avvocati che assistono i famigliari della vittima, in qualità di persone offese. I legali sono Giuseppe Bonsegna, Giulia Bonsegna e Cinzia Stefanizzi. Ieri l'avvio delle procedure, oggi il primo sopralluogo presso la pista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA