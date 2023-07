Salento, a 99 anni nonna Luce fa sport ogni giorno: ecco l'elisir di lunga vita

Nel Salento vive una nonna "portento": a 99 anni ci è arrivata facendo sport ogni giorno e curando l'alimentazione. Trenta minuti al giorno di cyclette con diversi esercizi sul tappetino e acquagym almeno un paio di volte a settimana. Non conosce sosta - nemmeno con le altissime temperature di questi giorni - l'attività fisica di nonna Luce Scozzi, 99 anni e tre mesi come tende a precisare lei stessa.

«Fate ginnastica e arriverete alla mia età», ha scherzato ieri con le compagne di corso organizzato dalla Fidas di Taviano.

Dieta mediterranea e attività fisica per mantenersi in forma

Nonna Luce, nata a Melissano, ha sempre condotto uno stile di vita sano, continuando a praticare esercizi ginnici per mantenersi in forma anche nei periodi più difficili della sua vita, come quelli da emigrata in Svizzera. Così assidua da chiamare le vicine di casa per insegnare loro piccoli workout grazie all'utilizzo di bottiglie di acqua in sostituzione dei pesi.



Nata il 25 aprile del 1924 da Paolo e Quintina, ha cominciato a lavorare fin da giovanissima nelle piantagioni di tabacco prima di trasferirsi in Svizzera con la famiglia. E ritornata circa trent'anni fa in Italia, oggi nonna Luce si gode la pensione senza rinunciare ai "sacri" riti dell'attività fisica.



Un esempio per i suoi due figli Paolo e Antonio e una sorpresa per Laura Donno, sua istruttrice di acquagym.