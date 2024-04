Dieci arresti sono stati eseguiti dai carabinieri del Comando provinciale di Bari in un'operazione antidroga ad Altamura, in un'inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia. Nove indagati sono ritenuti appartenenti ad un'associazione a delinquere specializzata nel traffico di sostanze stupefacenti e un altro è indagato per detenzione ai fini di spaccio in concorso.

Le indagini dal 2020

Le indagini, condotte dal novembre 2020 ad aprile 2021 dalla sezione operativa della Compagnia di Altamura, hanno ricostruito un sodalizio capeggiato da un 51enne e sono partite dal danneggiamenti di auto e da una scritta minatoria realizzata sul muro di un'abitazione «il materiale lo devi prendere da noi». Le attività investigative hanno consentito di accertare che l'azione intimidatoria fosse la conseguenza di debiti accumulati proprio nell'ambito del traffico di stupefacenti. In particolare, è stata accertata l'esistenza di un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti basata su un gruppo criminale legato anche da relazioni familiari.

Le intercettazioni

La struttura era costituita da un capo, da organizzatori dell'attività di spaccio, da custodi e pusher e veniva utilizzato un linguaggio in codice. Ad esempio, nelle intercettazioni, sono state intercettate espressioni quali «stanno fatti i panini là», «non è che sta il chilo di pane sano», «dobbiamo stare a impastare i panini e tutta la pasta... ora vediamo cosa riesce a fare e lo tagliamo davanti veloce». Nel corso delle investigazioni sono state accertate numerose cessioni di cocaina, hashish e marijuana. Gli indagati avevano anche la disponibilità di armi, munizioni e ordigni.