Estate in Puglia: nei lidi prenotazioni già per Ferragosto . «Prezzi bloccati, numeri migliori del 2023»

Se il buongiorno di vede dal mattino sarà ancora una volta un’estate da record per gli operatori balneari del sud est barese. Nonostante le incognite dettate dall’incertezza sulle concessioni balneari ci si sta comunque preparando alla calda stagione. Partendo da Monopoli occorre precisare che alcuni lidi avrebbero voluto già aprire i battenti oggi e il primo maggio ma ci sono stati problemi dettati dalle autorizzazioni.

Ad esempio quelli che hanno solo strutture rimovibili non hanno ancora ricevuto l’ok dalla Soprintendenza e hanno dovuto annullare tutti gli eventi previsti per queste due giornate festive. Ma tornando all’estate vede rosa Domenico Alba, titolare di Lido Sabbiadoro, uno dei più attrezzati stabilimenti di Monopoli.

L'estate sta arrivando

«Le previsioni per la prossima estate sono buone – spiega - abbiamo sentore che non solo per quest’anno ma anche per quelli a venire c’è molta voglia di Puglia. Noi abbiamo già molte richieste non solo dai privati ma anche dalle varie strutture con cui collaboriamo. Non solo per il giorno ma anche per gli eventi serali. Per il giorno naturalmente vogliono il mare e fioccano le prenotazioni online che arrivano già anche per Ferragosto. Per gli eventi serali ci saranno molti meeting di industrie e case assicurative che vorrebbero organizzare feste private a ridosso del mare e la nostra struttura ben si adatta anche a queste iniziative. Insomma una sorta di ricettività congressuale balneare. Per quanto concerne i prezzi il nostro listino non è stato assolutamente modificato rispetto a quello dello scorso anno ma penso che sia una costante nel Barese».



A Polignano a Mare c’è grande attesa per la prossima stagione al pluripremiato lido “Cala San Giovanni”. «Quella del 2024 sarà un’estate particolarmente importante per la Puglia e nello specifico per i nostri territori e Polignano a Mare – spiega l’amministratore unico Nico Pellegrini -.

Al di là dei collaudati eventi, quest’anno ci aspettiamo grandi presenze sin da giugno, mese del G7. In queste prime settimane di lavoro abbiamo avuto numerose richieste sia per gli abbonamenti che per gli ingressi giornalieri. Per quanto concerne i prezzi abbiamo effettuato adeguamenti Istat sia sui prezzi giornalieri che su quelli in abbonamento. All’aumento dei prezzi però corrisponde un aumento dei servizi. Se proprio vogliamo trovare qualche criticità abbiamo avuto un po’ di difficoltà nel trovare personale, ma alla fine ce l’abbiamo fatta. Sicuramente tra le preoccupazioni più grandi che abbiamo c’è quella relativa al rinnovo delle concessioni demaniali per la quale attendiamo un segnale forte da parte del governo».



Altro “veterano” tra i balneari è sicuramente Aldo Mortellaro, la cui famiglia da generazioni gestisce Lido Azzurro a Giovinazzo. «Il caldo di queste ultime settimane ci ha fatto partire in anticipo – spiega - e devo dire che se i presupposti sono questi sarà davvero una bella estate con presenze rilevanti. Penso che anche i miei colleghi abbiano sottolineato che l’unica nostra preoccupazione è dettata dalla problematica relativa al rinnovo delle concessioni. Questo clima di incertezza ci limita negli investimenti e nei programmi. Non è bello lavorare così. Sui prezzi posso dirvi che la gran parte delle strutture di Bari e Bat non ha aumentato i listini alla luce dell’attuale crisi. La spiaggia è un bene secondario, se ne potrebbe fare a meno nel bilancio familiare. Ecco perché abbiamo pensato di calmierare i prezzi. Qualcuno ha aumentato del 2-3%, davvero inezie. Sulle prenotazioni tutto nella norma perché a Giovinazzo abbiamo un turismo prettamente stanziale, di famiglie fidelizzate che da tempo vengono da noi. Viviamo poco del turismo di transito».

